На сцене тандем двух уникальных артистов, стоящих за жанром «пролетарский бытовой рейв», а также живые барабаны в исполнении несравненного Сергея Ермакова. Федул Жадный — основатель стиля музыкально-маргинальный карикатуризм. Творчество его оригинально, полно здорового юмора и наблюдательности, в основе которого знакомые до боли бытовые ситуации, доведенные до полного абсурда. Алексей Зубкерман — мультиинструменталист, композитор, нойз-балалаечник всея Руси. Прирождённый виртуоз мелодии и аранжировки, умеющий устроить такой замес, что мало не покажется. Оба не только самостоятельные единицы, но и проверенные бойцы легендарной формации НОМ. Будет всё: и свежие треки, и проверенные хиты, и фирменные перформансы. Этот вечер — не просто концерт, а настоящий музыкальный спектакль с характером. Приходи, если соскучился по абсурду, энергии и честному звуку.