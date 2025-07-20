ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Федул Жадный & Зубкерман

Чёрт побери!
улица Марата, 53, вход с Боровой

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

На сцене тандем двух уникальных артистов, стоящих за жанром «пролетарский бытовой рейв», а также живые барабаны в исполнении несравненного Сергея Ермакова. Федул Жадный — основатель стиля музыкально-маргинальный карикатуризм. Творчество его оригинально, полно здорового юмора и наблюдательности, в основе которого знакомые до боли бытовые ситуации, доведенные до полного абсурда. Алексей Зубкерман — мультиинструменталист, композитор, нойз-балалаечник всея Руси. Прирождённый виртуоз мелодии и аранжировки, умеющий устроить такой замес, что мало не покажется. Оба не только самостоятельные единицы, но и проверенные бойцы легендарной формации НОМ. Будет всё: и свежие треки, и проверенные хиты, и фирменные перформансы. Этот вечер — не просто концерт, а настоящий музыкальный спектакль с характером. Приходи, если соскучился по абсурду, энергии и честному звуку.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста