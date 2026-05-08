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Про событие
Представление о сегодняшних не взрослеющих людях и их запутанных отношениях. Новое прочтение классической мелодрамы о мечтателях и совсем не мечтательной жизни. В квартире одинокой учительницы появляется неожиданный гость — стоматолог Фарятьев, большой ребёнок с душой фантазёра. Всем сердцем полюбив печальную Сашу, оставленную жестоким Бетхудовым, он мечтает сделать её счастливой. Под маской иронической комедии скрывается лирическая драма о маленьком фантазёре во взрослом мире. Смешно до слёз и грустно до улыбки — такова история Фарятьева.
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