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Фантазии Фарятьева

TEATR 101
Гаванская улица, 3

Начало:

Завершение:

1299₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Представление о сегодняшних не взрослеющих людях и их запутанных отношениях. Новое прочтение классической мелодрамы о мечтателях и совсем не мечтательной жизни. В квартире одинокой учительницы появляется неожиданный гость — стоматолог Фарятьев, большой ребёнок с душой фантазёра. Всем сердцем полюбив печальную Сашу, оставленную жестоким Бетхудовым, он мечтает сделать её счастливой. Под маской иронической комедии скрывается лирическая драма о маленьком фантазёре во взрослом мире. Смешно до слёз и грустно до улыбки — такова история Фарятьева.

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