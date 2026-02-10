Точка притяжения для всех любителей ломаного бита. Всю ночь на двух танцполах резиденты Funk You и их друзья будут держать тебя в крепких объятиях вибраций и мощного баса. А главным артистом этой ночи станет Baymont Bross, который специально по этому случаю прилетит прямиком из солнечной Испании. Главная сцена: (брейкс/брейкбит) BAYMONT BROSS SHINDER LEXANI QUEST IVA Вторая сцена: (драм-н-бейс/басс) INTELLIGENT MANNERS NIGHT GROOVERS TIMIJ [ FAT VIBEZ ] X-CAM [ 2DEEP DNB ] LATIN QUEEN ACTION SIDE