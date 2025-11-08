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Fam x Kurs Radio

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Арсенальная наб., д. 1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Танцевальная электроника и её альтернативные формы. Диджеи и лайв-артисты. Событие пройдёт при поддержке Deep Sound, так что: в гримёрке — дополненная система Funktion-One, а некоторые лайвы прозвучат в многоканале — чтобы можно было не просто слушать музыку, а ощущать её в пространстве.

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