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Fam x Kurs Radio
Арсенальная наб., д. 1
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Танцевальная электроника и её альтернативные формы. Диджеи и лайв-артисты. Событие пройдёт при поддержке Deep Sound, так что: в гримёрке — дополненная система Funktion-One, а некоторые лайвы прозвучат в многоканале — чтобы можно было не просто слушать музыку, а ощущать её в пространстве.
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