Танцевальная электроника и её альтернативные формы. Диджеи и лайв-артисты. Событие пройдёт при поддержке Deep Sound, так что: в гримёрке — дополненная система Funktion-One, а некоторые лайвы прозвучат в многоканале — чтобы можно было не просто слушать музыку, а ощущать её в пространстве.