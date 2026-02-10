Самый сексуальный диджей города, который раскроется для тебя с новой музыкальной стороны. Exsy Sexy — один из востребованных артистов Санкт-Петербурга, быстро набравший популярность в северной столице, со-основатель и участник нашумевшего хаус-проекта YONA.