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Самый сексуальный диджей города, который раскроется для тебя с новой музыкальной стороны. Exsy Sexy — один из востребованных артистов Санкт-Петербурга, быстро набравший популярность в северной столице, со-основатель и участник нашумевшего хаус-проекта YONA.
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