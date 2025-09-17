Мария Чёрная, звезда российской сцены и концертирующая пианистка, покоряющая виртуозностью и глубоким смыслом в исполнении, представляет эксклюзивную программу Людовико Эйнауди. Людовико Эйнауди — один из самых ярких представителей неоклассики. Его музыка звучит повсюду, а альбомы бьют рекорды продаж и получают признание по всему миру. Он создал уникальные произведения, которые с лёгкостью открывают широкому кругу слушателей мир неоклассики. Среди них — саундтреки к культовым фильмам: «1+1», «Чёрный лебедь», «Земля кочевников» и другие. Погрузись в утончённый мир Эйнауди, где сочетаются драматизм и невесомая лёгкость.