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Experience: музыка Ludovico Einaudi

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2200₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты
Необычное

Про событие

Мария Чёрная, звезда российской сцены и концертирующая пианистка, покоряющая виртуозностью и глубоким смыслом в исполнении, представляет эксклюзивную программу Людовико Эйнауди. Людовико Эйнауди — один из самых ярких представителей неоклассики. Его музыка звучит повсюду, а альбомы бьют рекорды продаж и получают признание по всему миру. Он создал уникальные произведения, которые с лёгкостью открывают широкому кругу слушателей мир неоклассики. Среди них — саундтреки к культовым фильмам: «1+1», «Чёрный лебедь», «Земля кочевников» и другие. Погрузись в утончённый мир Эйнауди, где сочетаются драматизм и невесомая лёгкость.

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