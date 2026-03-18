Выставка, посвящённая теме самопознания и внутренней трансформации. В экспозиции диалог ведут художники по металлу, саунд- и медиа-артисты. Проект предлагает зрителю проследить за тем, как художники обращаются к глубинам своего внутреннего мира, извлекают оттуда сокровенные смыслы и кристаллизуют их в материальные формы. График работы: Ср–Пт: 16:00 до 20:00 Сб: 12:00 до 20:00 * покупай билеты на сайте за день до сеанса или в билетной кассе в день посещения