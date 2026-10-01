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Евротрип
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ
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от 1200₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка ради иронии высокого-класса. В программе папа kontrkult с музыкой для рынка, ROOS со сборником «золотые хиты для прослушивания в Merсedes», поп-артефакты от Kirsanax и Secret Vlad from Underground G, клаб-шоу Dimka Batarin, Eztokeko с караоке-перформансом и весёлые формы техно by Superlative, Victor Nagaev & Creepy T. Dimka Batarin Victor Nagaev Creepy T Kirsanax Superlative Eztokeko Nienshanz Roos Underground G
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