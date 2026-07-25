Евротрэш
Транспортный Переулок 10А
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Вечеринка со знаком люкса в максимальной комплектации. Диджей-сеты— жёсткие биты & сумасшедшие ремиксы. Помешают классику— Charlie xcx, Yung Lean, 2hollis, Limp Bizkit и другие, с Гуфом и AK 47. И, конечно, куда без хитов еврочарта 2010. pivbaldezh yana key teslond lìma moguls Интерактивные зоны: типс станция / тату + фейк тату зоны / фейс-арт станция / станция для волос / зона знакомств
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи