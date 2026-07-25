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Евротрэш

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

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от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Вечеринка со знаком люкса в максимальной комплектации. Диджей-сеты— жёсткие биты & сумасшедшие ремиксы. Помешают классику— Charlie xcx, Yung Lean, 2hollis, Limp Bizkit и другие, с Гуфом и AK 47. И, конечно, куда без хитов еврочарта 2010. pivbaldezh yana key teslond lìma moguls Интерактивные зоны: типс станция / тату + фейк тату зоны / фейс-арт станция / станция для волос / зона знакомств

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