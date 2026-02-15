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Евгений Чебатков

МТС Live Холл, набережная Обводного канала, 118С

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 10500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Евгений Чебатков презентует совершенно новую программу «На других берегах». Евгений Чебатков — это стендап комик из Казахстана проживающий в Москве. Его комедия содержит много лингвистического и нетривиального юмора, в сочетании с яркими историям. Концерт «На других берегах» посвящён жизненной адаптации и поиску себя в новых реалиях. Концерт пройдёт в 17:00 и 21:00

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