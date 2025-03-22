Модифицированный формат кофейных тусовок — Evening Coffee Club by СЕАНС. На вечеринке можно будет послушать и потанцевать под классическую смесь электронных жанров от резидентов и друзей объединения — а вишенкой на торте станет праздничный dj-set от именинника sunnnya! Вход бесплатный, но требуется регистрация.