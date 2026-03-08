Персональная выставка Василия Truue. Картины художника дополнят текстами: обрывками диалогов и размышлений об отношениях, близости и дистанции. Truue — живописец, участник граффити-команды «НЕМЫ». В своем творчестве сочетает традиционные для уличной практики материалы с масляными красками. Работы Василия вызывают ощущение узнавания: сцены кажутся личными и в то же время знакомыми каждому — будто зрители уже сталкивались с ними в собственной жизни, разговорах или случайных фрагментах памяти. Попыткам говорить «на злобу дня» художник предпочитает честный разговор о состояниях, которые уже случались — и, скорее всего, еще повторятся. Режим работы: Будни с 15:00 до 19:00, выходные с 14:00 до 20:00. Точное время работы уточняй у организаторов.