Персональная выставка Кирилла Савельева. В своих работах Кирилл изучает причудливое и парадоксальное течение русской провинциальной жизни. Предметом подобного исследования является родной для художника Воронеж и его окрестности. Однако выставка в галерее Jessica отличается тем, что художник концентрирует внимание на бытовании человека в собственном доме. Сюжеты фотографий и видео-работ раскрывают ожесточенную борьбу героя с рутинным бытом и ополчившимся на него миром вещей. Эта битва напоминает абсурдную театральную постановку, в которой декорации вступают в бой с главным героем за первенство на подмостках. Поражение терпят обе стороны: одинокий человек также изранен, как и коалиции предметов, окружающие его. Режим работы: ВТ-ВС с 12:00 до 20:00