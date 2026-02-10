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Это появилось в комнате только в момент падения. До этого момента этого в комнате не было

Jessica Gallery, Кожевенная линия, 30

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Завершение:

500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Кирилла Савельева. В своих работах Кирилл изучает причудливое и парадоксальное течение русской провинциальной жизни. Предметом подобного исследования является родной для художника Воронеж и его окрестности. Однако выставка в галерее Jessica отличается тем, что художник концентрирует внимание на бытовании человека в собственном доме. Сюжеты фотографий и видео-работ раскрывают ожесточенную борьбу героя с рутинным бытом и ополчившимся на него миром вещей. Эта битва напоминает абсурдную театральную постановку, в которой декорации вступают в бой с главным героем за первенство на подмостках. Поражение терпят обе стороны: одинокий человек также изранен, как и коалиции предметов, окружающие его. Режим работы: ВТ-ВС с 12:00 до 20:00

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