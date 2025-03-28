Персональная выставка петербургской художницы Саши Кокачевой. Название проекта — цитата из британского сериала «Сапфир и Сталь» (1979), ставшая важной метафорой для философа Марка Фишера, автора эссе «Медленная отмена будущего». С его точки зрения, современная эпоха — это «лимб», в котором время застыло, но при этом парадоксальным образом продолжает идти. В своих работах Саша стремится поймать это ощущение «застывшего времени». Этой выставкой Кокачева продолжает своё исследование времени, памяти и ностальгии. Художница заимствует образы из личного архива семейных фотографий. Её герои лишены конкретных черт, но кажутся странно знакомыми, словно призраки прошлого, всплывающие в памяти. Саша использует технику коллажа, работает пастелью, углём и аэрозольными красками. Помимо живописных работ в экспозиции будут представлены стальные пластины с выгравированными винтажными узорами и инсталляция из стрел. Внутри этого пространства, зритель словно попадёт в ловушку, оказавшись в настоящем — в моменте между безвозвратным прошлым и призрачным будущим. Режим работы: Вт-вс: 12:00 — 20:00. Билеты на выставку можно приобрести у администратора на первом этаже галереи.