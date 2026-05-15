Выставка-вечеринка. Тебя ждёт увлекательное путешествие в волшебный и мистический мир бывшего Ленннаучфильма, а ныне развивающийся центр андеграунда, в недрах которого завариваются настоящим таланты и новаторы Здесь попытались запечатлеть момент этого развития и становления и упаковать это всё в мощную вечеринку, на которой все обитатели смогут познакомиться, потанцевать и вдохновиться этим комьюнити Картины от МОРОШКИ Звук от RO/UX Вход: донат.