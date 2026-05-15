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Это искусство или можно выкинуть?

PVZ, Мельничная улица, 4В

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Завершение:

от 1₽ до 1500₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки

Про событие

Выставка-вечеринка. Тебя ждёт увлекательное путешествие в волшебный и мистический мир бывшего Ленннаучфильма, а ныне развивающийся центр андеграунда, в недрах которого завариваются настоящим таланты и новаторы Здесь попытались запечатлеть момент этого развития и становления и упаковать это всё в мощную вечеринку, на которой все обитатели смогут познакомиться, потанцевать и вдохновиться этим комьюнити Картины от МОРОШКИ Звук от RO/UX Вход: донат.

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