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Эстамп

Артмуза
13-я линия Васильевского острова, 70

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Выставки
Необычное

Про событие

Литография имеет свою длинную историю становления и развития в России, и особое место в ней занимает петербургская/ленинградская школа. Продолжателями традиций, мастерами, развивающими эту уникальную печатную технику, являются художники, работающие в Литографской мастерской Алексея Баранова. Художники Мастерской сотрудничают со знаковыми петербургскими издательствами, специализирующимися на коллекционных изданиях, российскими и зарубежными музеями, участвуют в городских, всероссийских и международных художественных проектах. На выставке представлены произведения более двадцати художников, ярких индивидуальностей с узнаваемым почерком, выполненные в техники литографии — коллекционный и интерьерный эстамп, иллюстрации к малотиражным рукотворным изданиям. Время работы: 11:00 — 22:00 ежедневно.

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