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Если нашёл перо

Myth
ул. Чайковского, 61

Начало:

Завершение:

100₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Проект двух художниц: Нехи Лавингии, резидентки Threshold Art Gallery (Индия) и Ульяны Подкорытовой, резидентки MYTH Gallery (Россия). Эта выставка — диалог авторов о тех ценностях, которыми наполнено их творчество. Индия сыграла роль связующего начала, вдохновившего весь проект. Художницы объединяют свои практики в кросс-культурном проекте, исследующем цикличность бытия, память и ритуал. Ульяна привносит в пространство скульптуру и графику, полные духовных поисков и идеи коллективности. Неха своими хрупкими акварелями приглашает остановиться и вглядеться в детали, стать свидетелем того, как она превращает ускользающие мгновения в драгоценные воспоминания. «Если нашёл перо» служит не просто эстетическому обмену или воссозданию путешествия между странами – она погружает зрителей в универсальные состояния: от тактильной близости до созерцательного одиночества. Выставка выступит в роли моста между культурами и живым напоминанием о том, что человек обретает себя лишь в сопричастности с другими. Время работы: Вт-Вс: 11:00-19:00

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