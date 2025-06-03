Проект двух художниц: Нехи Лавингии, резидентки Threshold Art Gallery (Индия) и Ульяны Подкорытовой, резидентки MYTH Gallery (Россия). Эта выставка — диалог авторов о тех ценностях, которыми наполнено их творчество. Индия сыграла роль связующего начала, вдохновившего весь проект. Художницы объединяют свои практики в кросс-культурном проекте, исследующем цикличность бытия, память и ритуал. Ульяна привносит в пространство скульптуру и графику, полные духовных поисков и идеи коллективности. Неха своими хрупкими акварелями приглашает остановиться и вглядеться в детали, стать свидетелем того, как она превращает ускользающие мгновения в драгоценные воспоминания. «Если нашёл перо» служит не просто эстетическому обмену или воссозданию путешествия между странами – она погружает зрителей в универсальные состояния: от тактильной близости до созерцательного одиночества. Выставка выступит в роли моста между культурами и живым напоминанием о том, что человек обретает себя лишь в сопричастности с другими. Время работы: Вт-Вс: 11:00-19:00