Ты, комик, психолог, бокал вина и разговор о зависимостях. Поговоришь о том, сколько, с кем и как нужно пить, чтобы это стало проблемой, и что делать, если это стало проблемой. «я тоже.шоу» — разговорно-психологическое шоу, где гости в компании комика и психолога, иногда приглашенного эксперта (пастора, нутрициолога, сексолога, финансиста) обсуждают свои анонимные истории и делятся переживаниями, а ведущие их нормализуют. На мероприятии гости смогут услышать мнения на одну и ту же ситуацию от разных специалистов, опыт гостей и также поучаствовать в обсуждении вместе с ними. Это безопасное пространство, где ты почувствуешь, что ты не один. Сбор гостей – 19:30, начало – 20:00.