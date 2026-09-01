Стильная вечеринка с модной электронной музыкой прямиком из 70-ых, 80-ых и 90-ых. Автор вечеринки, EremSam, сплетает всех в густой и сочный лайн-ап, под музыку которого вибрирует сам воздух Исткабеля. За пультом: Beautcherja ACQUIT PAPER Delta Entropy EremSam бэк-ту-бэк Lil Wotty Вход свободный