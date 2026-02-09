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Эрарта Премия 2026

Эрарта
29 линия В.О. 2

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Завершение:

1500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Экспозиция объединяет работы 40 авторов-соискателей премии. Совершенно разные темы работ компенсируются возможностью почувствовать себя арт-экспертом: лауреатов уже четвёртый раз подряд определят с помощью зрительского голосования. График работы: Музей открыт ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 23:00

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