Тебя ждёт открытый диалог между гостем, кухней и искусством в разных формах. Воздействие на все чувства человека через музыку, театр, мультимедиа, световые эффекты и гастрономию создает иммерсивное пространство, где ты – участник происходящего и его творец. Шеф-повар — Алексей Алексеев (Inner, Futurist, Itameshi). Режиссёр — Алексей Едошин (Александринский театр).