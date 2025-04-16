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Эногастрономический ужин Effect х Свобода

Особняк Общества «Пальма»
Пирогова, 18

Начало:

Завершение:

17500₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Тебя ждёт открытый диалог между гостем, кухней и искусством в разных формах. Воздействие на все чувства человека через музыку, театр, мультимедиа, световые эффекты и гастрономию создает иммерсивное пространство, где ты – участник происходящего и его творец. Шеф-повар — Алексей Алексеев (Inner, Futurist, Itameshi). Режиссёр — Алексей Едошин (Александринский театр).

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