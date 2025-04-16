Эногастрономический ужин Effect х Свобода
Пирогова, 18
Начало:
Завершение:
17500₽
Возраст 18+
Необычное
Еда
Про событие
Тебя ждёт открытый диалог между гостем, кухней и искусством в разных формах. Воздействие на все чувства человека через музыку, театр, мультимедиа, световые эффекты и гастрономию создает иммерсивное пространство, где ты – участник происходящего и его творец. Шеф-повар — Алексей Алексеев (Inner, Futurist, Itameshi). Режиссёр — Алексей Едошин (Александринский театр).
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