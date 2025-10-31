Эмоции, эксперименты. Немое кино под лайв-аккомпанемент: «Страница безумия»
Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Кино
Концерты
Необычное
Про событие
Событие, балансирующее между искусством и мистерией: показ авангардного немого кино, озвученного в реальном времени академическими музыкантами-импровизаторами. Фильм, считавшийся утраченным в течение 45 лет, был вновь обретён лишь в 1971 году — единственная сохранившаяся копия чудом уцелела на складе режиссёра. Эта кинолента — редкий артефакт японского авангарда 1920-х годов, созданный группой художников «Синканкаку-ха» («Школа нового восприятия»), которые стремились выйти за пределы привычного натурализма и открыть новые горизонты восприятия.
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