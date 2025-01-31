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«Эми» (2015) + обсуждение с психоаналитиком

Кадетская линия, 5к2Д

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: Документальный фильм проливает свет на мир, в котором жила Эми, через автобиографические тексты её песен, видео из личных архивов семьи и друзей, а также интервью близких людей и коллег. На протяжении долгого времени велись поиски и сбор уникального материала для картины. В фильме прозвучат неизвестные ранее треки и появятся кадры с пленок, на которых юная Эми в окружении друзей исполняет свои первые песни. Режиссёр собрал около сотни аудиоинтервью в ближнем кругу певицы. Психоаналитик: Полина Морозова. Как найти место: https://vk.cc/cpxJ34

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