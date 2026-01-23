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Ёлка у Ивановых

Минеральная улица 21Д, (м. Площадь Ленина, м. Выборгская), церковь

Начало:

Завершение:

2066₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Перевернутый вертеп, где сюжет о святом рождении становится вторым пришествием. Мир разрушается, а герои продолжают жить. Театр теней, греческая трагедия и клоунада — тонкий и сложный мир между Рождеством и Апокалипсисом. Выдумка-пьеса Александра Введенского, к которой нужно вернуться, придя к пропасти сегодняшнего дня.

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