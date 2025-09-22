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ELIXIR 2049: аудиовизуальное шоу

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты

Про событие

Космический концерт-ритуал из будущего. Погрузись в трансцендентную ночь под звёздным куполом Планетария 1, где сливаются звук, свет и сознание. ELIXIR 2049 — это аудиовизуальный ритуал на стыке миров, в котором человеческий интеллект встречается с искусственным, рождая новую планетарную резонансную волну. Проект Synthtopia — медиа-вселенная, движимая ИИ и переосмысляющая будущее культуры — объединяется с мистическим голосом и духовной энергией Анетты Морозовой, чтобы раскрыть Эликсир жизни. Это не просто концерт. Это церемония. Это портал в измерение, где технологии усиливают интуицию, а вибрации пробуждают вечность. Эфирные саундскейпы, небесные визуальные миры и гипнотическое повествование создают целостный опыт, в котором ИИ не заменяет художника, а усиливает божественное творчество. Почему Synthtopia? Потому что будущему нужна не только технология. Ему нужна гармония. Synthtopia — это точка пересечения музыки, сознания и технологий, за плечами которой глобальные коллаборации с Netflix, Xbox, Apple Music и другими.

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