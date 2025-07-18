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Елена Слобцева: Не игра

Галерея Сарай, Литейный пр., д. 53 (вход через арку и Шереметевский сад)

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Елена Слобцева – автор кинетических объектов, ассамбляжей, видео. Главный графический знак художницы – металлические скобы, обозначающие одновременно конструкцию и деконструкцию. Из них складываются абстрактные картины, отдельные фразы и символы, служащие метафорами. В галерее Сарай Елена представит видеоарт. «Проект НЕ ИГРА Елены Слобцевой требует усилий от зрителя. Неуютное отсутствие места, попытка сесть на ускользающий или растворяющийся стул, нехватка такого стула – рассказ о поколениях, или, даже больше, о времени, истории, эпохах, сдвигавших жизни необратимо и грубо. Конструкция выставки – жесткие стулья, черные столы, холодный свет экранов –физический и моральный дискомфорт, ставший привычной средой. Простые знаки, универсальная, доступная форма – единственное, что очеловечивает схематичную фигуру – стул, намертво прилипший к ноге, возвращающий безголового в мир живых. Стул как место, дом, невозможность расстаться, отлепиться, забыть, начать сначала; стул, который должен быть надежным и прочным, посыпался, ножки подвернулись, разлетелись взрывом, облаком стрел, без надежды на реставрацию. Новое, глитч, реальность экрана, глаза, следящие в сумраке за осколками прошлого. Схематичный лесок оживает роем, бесконечным хороводом стульев. Аскетичное пространство простенькой компьютерной игры наполняется несвойственным ей тонким смыслом. Вопросы без ответов копятся, встраиваются в какой-то поглощающий живое компьютерный код, не подлежащий разгадке, не терпящий противостояния.» - куратор Пётр Белый.

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