24 января будут праздновать первую годовщину ЭлектроВторника, и в честь этого события решили сделать всё по-особенному: пригласили столичного гостя, подготовили эксклюзивные лайвы и добавили немного интриги, пригласив Секретного гостя. MAIN: 23:00 – 06:00 23:00 - PTZOID (EMC) 00:00 - SINGULAR & ME (EMC) (live) 01:00 - SECRET GUEST 02:00 - SERGEY TIMOSHOV (Warehouse Moscow) 04:00 - RSN & COMPRESSLY (live) 05:00 - ALEKSEY EFIMOV (resident)