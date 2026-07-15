ЭлектроСимфония
наб. Обводного канала, 74Ц
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от 1200₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
ЭлектроСимфония — авторская программа Ильи Щеклеина, в которой виртуозное фортепиано сочетается с электронными инструментами и современными технологиями звучания. Музыкант создаёт атмосферный кинематографичный саунд на стыке джаза, классики, эмбиента и электроники. В программе авторские композиции, импровизации и оригинальные аранжировки известных мелодий. В пространстве планетария музыка обретает особое измерение: звук соединяется с масштабными визуальными проекциями купола, превращая концерт в захватывающее аудиовизуальное путешествие.
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