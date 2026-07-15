ЭлектроСимфония — авторская программа Ильи Щеклеина, в которой виртуозное фортепиано сочетается с электронными инструментами и современными технологиями звучания. Музыкант создаёт атмосферный кинематографичный саунд на стыке джаза, классики, эмбиента и электроники. В программе авторские композиции, импровизации и оригинальные аранжировки известных мелодий. В пространстве планетария музыка обретает особое измерение: звук соединяется с масштабными визуальными проекциями купола, превращая концерт в захватывающее аудиовизуальное путешествие.