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Электробудка
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ
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1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Гул, шум и бесяка в рамках неразумного. Meta Sister Digital Jesus Pasha Zhirkov Ezo Sport Siberra Citizen Pablo Tikhon Boyko Greenwald Mvrlya PUSHISTIK2003 Nienshanz
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