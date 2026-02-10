Когда цветы начинают раскрываться, а весна окрашивает мир в яркие краски, ты погрузишься. Ночь контрастов, где весеннее пробуждение встретится с вечной тьмой. Элегия — это тематическая регулярная вечеринка мрачной электронной музыки в сторону готики Дресс-код: готические, чёрный, монохромный, гранж, Хэллоуин Диджеи: CELESTRIC DEADRIPPLE Nocturnal Eterna Assensia Teaching in Trips Crvrm