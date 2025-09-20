ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

[отменено] Эльдар Агаев

Квартира 8
Марата 1/71

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный концерт Эльдара Агаева. Женщины меняют нас в лучшую сторону или нет? Каков мир без женщин? Почему люди боятся создавать семью и детей? Как лучше выбирать жену и где ее искать?Проблемы некрасивых людей! Об этом и многом другом расскажет комик из Москвы — Эльдар Агаев.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Влад Васильев
Влад Васильев

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста