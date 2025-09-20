Сольный концерт Эльдара Агаева. Женщины меняют нас в лучшую сторону или нет? Каков мир без женщин? Почему люди боятся создавать семью и детей? Как лучше выбирать жену и где ее искать?Проблемы некрасивых людей! Об этом и многом другом расскажет комик из Москвы — Эльдар Агаев.