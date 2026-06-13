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Фестиваль русского андерграунд-рэпа и электронной музыки, который берёт своё начало ещё в 2018 году. Организаторы собрали своих реп-братиков со всей страны на одной сцене. Для тебя: слушай экзорцист никита математик поварстоп балик57 омонра ohwy roma la микроматикс семьпятьодин большой матвей сикстинская капелла
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