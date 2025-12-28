Вечер, где слова становятся светом, а звук помогает ему проявиться. Здесь можно читать стихи и прозу, выходить к людям или просто быть рядом, слушать, дышать, впитывать. Доставать то, что внутри давно просится наружу, и делиться этим бережно, без спешки. Этот вечер будет соткан из живой импровизации. Два фортепиано, два мастера — Андрей Шаповалов и Саша Вериш — создадут музыкальную мистерию, в которой каждое выступление зазвучит по-новому. Музыка будет рождаться прямо здесь, под твои слова, паузы, дыхание, смыслы. Иван Федотов — ведущий и организатор вечера. Ты будешь загадывать желания не формулами, а через творчество. Запускать намерение на 2026 год через голос, текст, тишину и присутствие. В пространстве «Вериш в музыку» — тёплом, камерном, почти домашнем. Это вечер уюта, искренности и внутреннего света. Тот самый момент перед праздником, когда можно остановиться — и почувствовать, зачем всё это начинается. Сбор гостей в 18:00, начало в 18:30 Стоимость участия: — Выступающие билеты: • первые 9 билетов — 1200 руб. • последние 9 билетов — 1500 руб. — Зрители: • билет зрителя — 800 руб. • в день мероприятия — 1000 руб. При покупке билета выбери соответствующий — «выступающий» или «зритель», чтобы организатора понял, как формировать список выступлений. Каждому выступающему даётся до 5 минут на сцене.