Экстатичная Поэзия
Звенигородская улица, 9-11, 3 этаж, 359А
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от 800₽ до 1400₽
Возраст 6+
Выставки
Про событие
Сочетание поэзии, музыки и импровизации. Твои слова будут оживать под живой аккомпанемент сразу двух мастеров фортепиано Андрея Шаповалова, постоянного маэстро, и Саши Вериш, хозяйки данного волшебного пространства. Vankavanka — ведущий, проводник и вдохновитель вечера. Два фортепиано, две энергии, одно дыхание. Твои тексты, чувства и голоса — в центре этого потока. Можно прийти просто насладиться атмосферой и послушать, а можно выйти на сцену и прожить свои минуты искренности, в звуке, свете и поддержке единомышленников. Будет красиво. Тепло. И по-настоящему живо. Стоимость участия: — Выступающие билеты: первые 10 билетов — 1200р. следующие 10 билетов — 1400р. — Зрители: билет зрителя — 800р. в день мероприятия — 1000р. При покупке от 2 билетов — скидка 200р. каждому. Объединяться можно в чате. (https://t.me/ecstaticpoetry) При покупке билета выбери соответствующий — «выступающий» или «зритель», чтобы знали, как формировать список выступлений. Каждому выступающему даётся до 5 минут на сцене. Количество мест ограничено.
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