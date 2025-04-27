Здесь каждый может проявиться и пройти свою личную трансформацию. Три года встречаются, чтобы через слово, через голос радовать друг друга тем, что внутри, делиться и проживать всю палитру эмоций вместе. Приходи на трёхлетие экстатичной поэзии. Это будет красивая поэзия в роскошном зале дома князя Голицына, где проходили балы, в которых участвовал в том числе А.С. Пушкин, чудесный особняк на набережной реки Мойки. И вновь для тебя ведущий и организатор @Vankavanka, звуки рояля Андрея Шаповалова @shapovalov_aw, а также выступления создадут неповторимую атмосферу. Приходи праздновать вместе. Стоимость участия: Выступающие билеты (всего 20 мест) — 1500р. Билет зрителя (всего 70 мест) — 800р. В процессе регистрации, если планируешь выступать — выбери соответствующий билет. Тем самым сформируют список выступлений — кто записался ранее, больше шансов выступить. На выступление даётся не более 5 минут на человека. Обеспечь себя билетом заранее. Количество выступающих и мест в зале ограничено. В середине будет антракт, можно взять что-то, что тебе нравится, к столу.