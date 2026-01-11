Особое пространство и архаическая музыка: здесь ты станешь актёром собственной истории и позволишь глубоким переживаниям свободно выразиться в танце. Ты почувствуешь удовлетворение и тихую радость, позволив спонтанным движениям и индивидуальному танцу раскрыть самые потаённые, теневые уголки личности. Что будет: 17:30 — мистерия велком-дэнса от Светланы Артемьевой 18:00 — подготовительная практика от Камилы Лайпановой 19:00 — экстатическая музыкальная волна от Екатерины Шеиной 20:30 — завершающий круг Танцевальные навыки не нужны — главное, это ты! Количество мест ограничено: всего 30 билетов. Задать вопросы и купить билет можно по телефону или в тг.