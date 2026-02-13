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Экспозиция музея журналистики

Музей Журналистики, Невский проспект, 70

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от 400₽ до 800₽
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Выставки

Про событие

Музей истории журналистики Санкт-Петербурга создан при содействии горкома Союза журналистов и Комитета по печати. Экспозиция охватывает три века — от Петербурга до наших дней — и разделена на три блока: люди, направления и артефакты. Среди имён — Пётр I как первый редактор, Екатерина II, Ломоносов, Пушкин, Достоевский, Карл Булла, Попов и Розинг. В блокадном разделе — Ольга Берггольц, «Окна ТАСС», мемориальные доски. Посетители увидят подлинные газеты XVIII–XX вв., пишущие машинки, фотоаппараты, радиоприёмники и телевизоры («КВН»). Можно печатать на ретро-машинке, листать тач-скрин с именами 1703–2003 гг., посидеть в кресле главреда и выпустить свою газету. График работы: Ежедневно 12:00-20:00

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