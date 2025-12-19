В катакомбах Петрикирхе на Невском проспекте открылась фотовыставка проекта «Анна помогает». На выставке «Экспозиция №1» представлены 100 фоторабот воспитанников проекта «Анна помогает», которая поддерживает выпускников детских домов и людей с опытом сиротства от 18 до 23 лет. Несколько месяцев ребята снимали на плёнку, печатали в тёмной комнате, пробовали цианотипию, пинхол, делали коллажи и рисунки. Для авторов этих фото фотография — это способ выразить переживания, о которых сложно говорить словами. В экспозиции семь серий — от автопортретов и визуальных дневников до коллажей. Отдельный раздел — работы, созданные летом в ежегодном выездном лагере «Берег» с командой проекта «Анна помогает». Выставка работает до конца года по следующему графику: 16 декабря с 17-19:00 19 декабря с 17-20:00 20-30 декабря с 16-20:00 (пн-пт), 14-20:00 (сб+вс) Вход свободный