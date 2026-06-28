На экскурсии ты рассмотришь разные типы конструкций мостов на реальных примерах, от конца XVIII в до наших дней. А еще разберёшься, как устроены набережные Петербурга, как происходит навигация по рекам и каналам города, также не пройдёшь мимо знаковых исторических событий, повлиявших на облик Петербурга. Ты увидишь: – первый постоянный разводной мост через Неву – Благовещенский; – единственный каменный арочный мост, который ни разу не перестраивался – Прачечный; – один из исторических висячих мостов в прошлом – Почтамтский; – вантовый мост через Петровский фарватер центрального участка ЗСД. А еще ты узнаешь: – кто такие Бетанкур, Струве, Пшеницкий, Кербедз, Треттер, Уистлер, и как им удалось улучшить жизнь огромного города; – что такое «надвижка пролетного строения» и «расклинка противовеса» и другие термины мостостроения; – как сейчас происходит «развод мостов», и как их разводили в далеком прошлом. Продолжительность: 2 часа. Температурные ощущения на воде значительно отличаются, рекомендована комфортная и тёплая одежда. Ты узнаешь гида по табличке с надписью «Петербург глазами инженера». Предварительная покупка билетов обязательна.