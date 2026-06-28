ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Экскурсия по рекам и каналам «Как устроены мосты»

Причал «Мост Ломоносова» (набережная реки Фонтанки, 64)

Начало:

Завершение:

4400₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

На экскурсии ты рассмотришь разные типы конструкций мостов на реальных примерах, от конца XVIII в до наших дней. А еще разберёшься, как устроены набережные Петербурга, как происходит навигация по рекам и каналам города, также не пройдёшь мимо знаковых исторических событий, повлиявших на облик Петербурга. Ты увидишь: – первый постоянный разводной мост через Неву – Благовещенский; – единственный каменный арочный мост, который ни разу не перестраивался – Прачечный; – один из исторических висячих мостов в прошлом – Почтамтский; – вантовый мост через Петровский фарватер центрального участка ЗСД. А еще ты узнаешь: – кто такие Бетанкур, Струве, Пшеницкий, Кербедз, Треттер, Уистлер, и как им удалось улучшить жизнь огромного города; – что такое «надвижка пролетного строения» и «расклинка противовеса» и другие термины мостостроения; – как сейчас происходит «развод мостов», и как их разводили в далеком прошлом. Продолжительность: 2 часа. Температурные ощущения на воде значительно отличаются, рекомендована комфортная и тёплая одежда. Ты узнаешь гида по табличке с надписью «Петербург глазами инженера». Предварительная покупка билетов обязательна.

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста