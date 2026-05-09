Особняк Мясникова — уникальный памятник архитектуры XIX века в самом сердце Северной столицы и настоящая сокровищница культурных традиций дореволюционного Петербурга. В текущее время Особняк – культурное и концертное пространство, в котором можно посетить лекции, концерты, арт-бранчи, мастер-классы, балеты и балы. Тебя приглашают узнать все секреты уникального частного Особняка, хозяином которого был известнейший адвокат XIX – начала XX века, а так же насладиться закрытыми интерьерами и вдохновиться аурой аристократической жизни владельцев. Тебя ждет приятный променад по культурному пространству с бокалом игристого и интересная подача истории здания с момента его основания в 1857 году и до наших дней. Ты увидишь роскошные парадные залы, обычно закрытые от посетителей, а также отгадаешь секрет притягательности Особняка для Матильды Кшесинской, Федора Шаляпина и других.