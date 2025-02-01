Утренние субботние экскурсии по истории Анненкирхе. Многие ждали возвращения именно исторических экскурсий. Что ж, молитвы услышаны! Ты сможешь послушать рассказ от экскурсоводов об истории лютеранского прихода Святой Анны и непростой судьбе здания. Осматривая обгоревшие интерьеры, ты перенесёшься в прошлое и узнаешь, кто был среди знаменитых прихожан Анненкирхе, что случилось при советской власти, как церковь превратилась в кинотеатр и рок-клуб, и чьими силами потом возродилась из пепла, став одной из ярких достопримечательностей Петербурга. После посещения исторической экскурсии ты сможешь остаться на самостоятельный осмотр текущей выставки и свободно погулять по локациям церкви. Также по этому билету скидка 30% от чека на посещение кофейни Манна. Сбор группы за 15 минут до начала экскурсии. Экскурсии проходят по субботам в 09:00. Количество билетов ограничено.