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Историческая экскурсия по Анненкирхе

Анненкирхе
Кирочная ул., 8В

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1500₽
Возраст 6+

Про событие

Утренние субботние экскурсии по истории Анненкирхе. Многие ждали возвращения именно исторических экскурсий. Что ж, молитвы услышаны! Ты сможешь послушать рассказ от экскурсоводов об истории лютеранского прихода Святой Анны и непростой судьбе здания. Осматривая обгоревшие интерьеры, ты перенесёшься в прошлое и узнаешь, кто был среди знаменитых прихожан Анненкирхе, что случилось при советской власти, как церковь превратилась в кинотеатр и рок-клуб, и чьими силами потом возродилась из пепла, став одной из ярких достопримечательностей Петербурга. После посещения исторической экскурсии ты сможешь остаться на самостоятельный осмотр текущей выставки и свободно погулять по локациям церкви. Также по этому билету скидка 30% от чека на посещение кофейни Манна. Сбор группы за 15 минут до начала экскурсии. Экскурсии проходят по субботам в 09:00. Количество билетов ограничено.

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