Цифровой мир, выросший из древнеегипетской эстетики и логики. Ребята собрали звук и изображения, которые создают параллельное пространство: иероглифы становятся интерфейсами, пирамиды — протоколами, а ритуалы — алгоритмами. Вечер предложит тебе почувствовать — каким мог бы быть цифровой язык, основанный на свете, символах и архитектурной логике. В лайнапе — студенты и выпускники Art&Science ИТМО, а также приглашенные гости.