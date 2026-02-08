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Egypt.exe

Мачты
Кожевенная линия, 34

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки

Про событие

Цифровой мир, выросший из древнеегипетской эстетики и логики. Ребята собрали звук и изображения, которые создают параллельное пространство: иероглифы становятся интерфейсами, пирамиды — протоколами, а ритуалы — алгоритмами. Вечер предложит тебе почувствовать — каким мог бы быть цифровой язык, основанный на свете, символах и архитектурной логике. В лайнапе — студенты и выпускники Art&Science ИТМО, а также приглашенные гости.

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