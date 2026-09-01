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Eduardo McGregor

Сплетни бар by Anna Asti
Большая Конюшенная ул., 2

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Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Хедлайнер ночи гость из Мексики — Eduardo McGregor. Первые места на Beatport, Get Physical, All Day I Dream, MoBlack, Sudbeat, Bar 25 и Songuara. Музыку Eduardo поддерживали Black Coffee, John Digweed, Hernan Cattaneo, Lee Burridge, Sasha и другие мировые артисты. Это не просто диджей-сет: клавиши, живая перкуссия и контроллеры — от дип и органик до афро и прогрессив хаус. Лайн-ап: Eduardo McGregor Dinastia Cosmonaut Zok Zok & Zlaman Bagus

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