Eduardo McGregor
Большая Конюшенная ул., 2
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Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Хедлайнер ночи гость из Мексики — Eduardo McGregor. Первые места на Beatport, Get Physical, All Day I Dream, MoBlack, Sudbeat, Bar 25 и Songuara. Музыку Eduardo поддерживали Black Coffee, John Digweed, Hernan Cattaneo, Lee Burridge, Sasha и другие мировые артисты. Это не просто диджей-сет: клавиши, живая перкуссия и контроллеры — от дип и органик до афро и прогрессив хаус. Лайн-ап: Eduardo McGregor Dinastia Cosmonaut Zok Zok & Zlaman Bagus
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