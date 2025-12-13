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Edoma

Action Club
Лиговский просп., 111-113-115В

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты
Необычное

Про событие

Арктический холод пронзит тебя, как любителя метала в декабре. Группа EDOMA, с 2017 года творящая леденящий душу Black/Death Metal, готова представить специальную концертную программу. В рамках этого события EDOMA явит публике уникальный сет, в который войдут композиции со всех релизов. Жди мощь непоколебимых ледников, наследие чёрного метала, рождённого в вихрях метелей над безжизненной вечной мерзлотой, и первородную агрессию, не знающую компромиссов.

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