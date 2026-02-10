Единство (Unity)
ул. Казанская 7
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от 800₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Никакого пафоса. Никаких ролей. Только музыка, свет, энергия и сотни людей, объединённых одним состоянием. Сюда приходят разными. Уходят едиными. Диджеи: AKUMA DP Timmal ZEMSKOVA Flauns Antib ALMA FLOW Adena Toy5bro OLGA BIRYUKOVA Dangelovs Marcus Caballero
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