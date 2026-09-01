Эдем после изгнания
БКЦ Нота, проспект Косыгина, 28к1
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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Выставка «Эдем после изгнания» — первая часть трёхлетнего проекта «Благое место», посвящённая исследованию рая, оставленного человеком. Что остаётся от райского сада после ухода Адама и Евы? Кто или что занимает освободившееся место? Возникают ли там новые формы жизни и порядка — или само понятие порядка теряет смысл? Художники проекта пытаются заглянуть за закрытые ворота Эдема и увидеть пространство по ту сторону. В проекте участвуют 19 художников из разных городов. Каждый создал книгу художника — самостоятельное авторское высказывание, где через содержание, конструкцию, материал и печать переосмысляет тему покинутого рая. В одних работах человек отсутствует полностью, в других — пытается вернуться в утраченное место, а в некоторых Эдем оказывается внутренним состоянием, заключённым внутри самого человека. Отдельную часть экспозиции составляют произведения художников из Новосибирска, созданные в параллельной лаборатории на площадке Fab.8. Выставка объединяет разные художественные подходы к одной теме — Эдему после изгнания. Открытие выставки - 10 сентября (необходима регистрация: https://bkts-nota-org.timepad.ru/event/4151477/ ) Вход на выставку для посетителей с 11 по 30 сентября — свободный (каждый день с 12:00 – 20:00).
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