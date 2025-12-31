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Ecstatic New Year

Livebody, Кузнечный пер.6, 3 этаж

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Завершение:

от 8800₽ до 9900₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Новогодняя ночь в танце, свободе и живой магии. В новогоднюю ночь здесь создадут пространство, где музыка, танец и живое присутствие станут проводниками в новый цикл. Что будет на празднике: • Чайный шатер и тематические зоны • Экстатичные знакомства с Олей и двигательные практики с Аней Рати • Медитация перехода и какао-церемония, поддержанная мантрами и Песнями Духа • Ecstatic Party от диджеев — Оли Бородиной и Егора Клевцова • Космический soundhealing, который перенесёт в состояние глубокой гармонии • Живая музыка, песни, мантры и пространство, наполненное красотой, радостью и любовью • Сообщество осознанных, тёплых людей и дружелюбная атмосфера, в которой легко раскрыться Здесь можно прийти одному — и всё равно оказаться среди друзей. Это ночь, где сердца открываются, танец объединяет, а взгляд каждого сияет. Стоимость: 8800 р — при оплате с 15 декабря 9900 р — в день мероприятия

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