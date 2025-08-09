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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Ecstatic Dance: Rave

уточняй у организатора

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2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Shambala. White Party Там, где танец становится заклинанием. Тайный плейс у Финского залива. Когда последний раз ты чувствовал(а), как земля дышит в такт твоим стопам? Ecstatic — не просто танцы. Это язык тела, на котором говорит твоя душа. Без правил, без оценок, только ты и поток. Где границы растворяются, оставляя только чистую, дикую, прекрасную свободу. Rave — в сосновом лесу, где звук обнимает, босые ноги тонут в золотистой пыли, а тело растворяется в музыке, как дюны на ветру. Bholenath Project Live — Не сет. И даже больше, чем концерт. Это — алхимия звука. Они не играют готовое. Они создают музыку на твоих глазах — этнические барабаны, диджериду, электронные пульсации драм-машины, голос, который не звучит — а прорастает сквозь тебя. Ты не слушаешь. Ты участвуешь. Погрузит в тело и поведёт голосом Елена Рябченко. Танцы до заката. Потом — Баня, где пар танцует с телом Чайная церемония — каждый глоток как медитация Палатки у воды, истории у костра и песок в волосах — печать Шамбалы. Секретный ритуал после 22:00 — о нём нельзя говорить. Это не вечеринка. Это возвращение. Место проведения: Финский залив Секретное место 60 км из центра Санкт-Петербурга

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