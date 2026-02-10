Двойная вечеринка (Dual Party)
Luminous, Загородный проспект, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Разног звуковой системы до предела для проверки, сколько выдержит танцпол под хаус, минимал и сломанные биты с винила и цифры наилучшего качества Отдельный повод — день рождения Игоря Замараева, который прилетает из Москвы и привезёт свой фирменный михрохаус. Вход: бесплатный Программа LISIEN Igro Ilie Nomad ILYA URSAKI Zamaraev
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