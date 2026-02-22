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Дворы и парадные + коммуналка Довлатова

Памятник Фёдору Достоевскому, Большая Московская улица, 2/1

Начало:

Завершение:

от 990₽ до 1490₽
Возраст 6+

Про событие

В ходе этой экскурсии ты посетишь красивые парадные лестницы и уникальные черные. Тебе расскажут о застройке Петербурга, доходных домах. Ты узнаешь, кто их строил и кто здесь жил, об архитекторах, что такое черные лестницы и чем отличается подъезд от парадной. Во второй части экскурсии зайдешь в 8-комнатную (ныне коммунальную) квартиру, комнаты, которой, когда-то принадлежали писателю Довлатову. Тебе покажут, как сейчас живут в коммунальной квартире, увидишь обстановку доходного дома, сможешь включить граммофон, завести старинные часы с маятником, увидишь кровать, пережившую блокаду. Начало: ст метро Владимирская (Памятник Фёдору Достоевскому) Внимание: Бронирование мест обязательно. После покупки свяжись с организатором по телефону или телеграму.

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